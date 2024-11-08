Жителя Читы захотели призвать на срочную службу после участия в СВО и ранения

24-летний житель Читы оказался призванным на срочную службу в армии после отбывания наказания в колонии, участия в специальной военной операции и получения ранения. Об этом сообщил портал «Чита.ру», ссылаясь на самого человека и военкома Забайкальского края Константина Селезнева.

Согласно информации издания, россиянин попал в подразделение «Шторм» во время своей исправительной меры. Вернувшись в родной город, он обнаружил повестку в военкомат для уточнения данных.

«Я пришел, и мне дали повестку на медкомиссию. По ее результатам отправят на срочную службу. Про ранение я, конечно, сказал, но мне ответили, что «по виду я нормальный», — рассказал ветеран.

Получивший повестку житель Читы отметил, что не желает служить после участия в СВО. Добавил, что пока не смог получить удостоверение ветерана.

Тем не менее, военком региона заявил, что участие в СВО якобы не является основанием для освобождения от срочной службы. В то же время на государственном портале «Объясняем.рф» указано, что контрактная служба заменяет срочную.

Ранее сообщалось, что пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Долгопрудном.