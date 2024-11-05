Жителя Ижевска задержали по делу о контрабанде 3,5 тонн наркотиков

В Удмуртии задержан наркокурьер с крупной партией маковой соломы. Об этом сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на пресс-службу регионального УФСБ.

В Удмуртской республике сотрудниками УФСБ был задержан местный житель, который пытался переправить через границу 157 мешков с маковой соломой. Операция по пресечению незаконной деятельности привела к изъятию 3,5 тонн наркотиков, хранившихся на арендованном складе в Ижевске.

Задержанный перевозил запрещенное вещество на грузовом автомобиле, что дало основания возбудить в отношении него уголовное дело за покушение на сбыт и контрабанду наркотиков в особо крупном размере. Теперь обвиняемому может грозить пожизненное заключение.

Операция прошла при участии сотрудников УФСБ не только Удмуртии, но и соседних регионов — Татарстана, Оренбургской и Самарской областей.

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