Жителя ЯНАО отправили под арест после признания в убийстве

Жителя Надыма арестовали по решению суда после того, как он сознался в расправе над бывшей супругой. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Суд выбрал меру пресечения мужчине, который 26 февраля сознался в убийстве бывшей жены у подъезда. На время расследования северянина поместят в СИЗО. Срок ареста назначен на два месяца.

Напомним, накануне мужчина из Надыма пришел в полицию с орудием убийства: молотком и топором. Он заявил, что расправился с бывшей женой возле ее дома. Подозреваемого задержали в отделении, позже начали проверку на причастность к преступлению. Мужчина проходит как фигурант по делу об убийстве.