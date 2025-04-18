Жителя ЯНАО привлекли к ответственности за незаконную публикацию в соцсети

Суд вынес приговор жителю Надыма за публичное оправдание терроризма, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на региональный СК.

Жителя ямальского города оштрафовали на 45 000 рублей и ограничили интернет-деятельность на два года по решению суда. Все из-за размещения в соцсетях информации, где пользователь оправдал терроризм и пытался разжечь межнациональную ненависть.

Длительное время публикация была в доступе для неограниченного количества людей. Среди публикаций были неправомерные видеоролики, аудиозаписи и текст.

Ранее в России «Талибан» исключили из списка террористических организаций.