Жителя ЯНАО привлекли к ответственности за незаконную публикацию в соцсети
Надымчанина оштрафовали за публичное оправдание терроризма в соцсети
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Суд вынес приговор жителю Надыма за публичное оправдание терроризма, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на региональный СК.
Жителя ямальского города оштрафовали на 45 000 рублей и ограничили интернет-деятельность на два года по решению суда. Все из-за размещения в соцсетях информации, где пользователь оправдал терроризм и пытался разжечь межнациональную ненависть.
Длительное время публикация была в доступе для неограниченного количества людей. Среди публикаций были неправомерные видеоролики, аудиозаписи и текст.
Ранее в России «Талибан» исключили из списка террористических организаций.