Жителя Ярославля отправили в лечебницу после нападения на девушку в переходе

В Ярославле мужчину отправили подлечить психику после совершенного им нападения на девушку. Об этом сообщает РИА Новости .

По данным прокуратуры, еще в июле 42-летний мужчина напал на 20-летнюю девушку в наземном переходе на Московском проспекте. Пострадавшая потеряла сознание, а нападавший схватит оброненный ей телефон за 50 тысяч рублей и попытался сбежать. Скрыться у мужчины не получилось, его остановили очевидцы происшествия.

Некоторые СМИ сразу после происшествия сообщали, что мужчину удалось схватить не сразу, он сдирал с себя одежду, пытаясь спастись от неравнодушных людей. В итоге в новостях появились видеозаписи с места событий, где нападавший лежит голым на земле.

Сообщается, что во время расследования у мужчины нашли психические отклонения, которые не позволяли ему понимать, что он делает. Расстройство признали опасным для окружающих, а мужчину – нуждающимся в квалифицированной помощи. В итоге решением суда его направили на принудительное лечение в медицинское учреждение.