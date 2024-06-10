Жителя Мытищ задержали по подозрению в попытке кражи из банкомата

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали в подмосковных Мытищах ранее судимого 51-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на кражу из банкомата. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что злоумышленник в ночное время в маске зашел в тамбурное помещение одной из кредитных организаций, расположенных на улице Летной, и при помощи отвертки попытался вскрыть контейнер для выдачи денег в банкомате. Однако мужчине это не удалось. Сработала сигнализация и он скрылся.

Примечательно, что в течение суток личность подозреваемого в совершении преступления установили и задержали сотрудники полиции по месту проживания. Таким образом, в отношении задержанного следователем было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 и статьей158 УК РФ.

Ранее стало известно, что в Подмосковье задержали мужчину и женщину, которые ограбили школьника.