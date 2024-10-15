Жителя США могут казнить за преступление, которое невозможно совершить

Жителя американского штата Техас Роберта Робертсона могут казнить за преступление, которое, как считают многие эксперты, невозможно совершить. Об этой истории сообщает ABC News.

Приговор связан со смертью двухлетней дочери Робертсона. Все произошло в 2002 году. Ночью мужчина проснулся из-за того, что его дочка упала с кровати. Он успокоил ее и уложил спать. Утром отец обнаружил ребенка без сознания с посиневшими губами. Девочку спасти не удалось.

Проводивший вскрытие врач обратил внимание на наличие травм головы и пришел к выводу, что они имеют насильственный характер. Еще один медицинский эксперт заявил, что причиной внутримозговых излияний был так называемый синдром детского сотрясения, которое якобы произошло из-за действий отца ребенка.

Адвокаты Робертсона пытаются добиться отмены казни, которая должна состояться 17 октября.

Они утверждают, что в последнее время ученые стали сомневаться в существовании синдрома детского сотрясения. По их инциативе более 30 медицинских и научных экспертов написали в Комиссию по помилованиям штата Техас и призвали ее пересмотреть приговор. Они утверждают, что преступление, вкоторой обвиняют мужчину невозможно совершить.

По словам юристов, более правдоподобным объяснением причины смерти девочки является воспаление легких, которым она болела в последние дни жизни. Она принимала лекарства, содержащие кодеин и прометазин, которые, как теперь известно, могут привести к проблемам с дыханием, вследствие чего иногда возникает летальный исход.

Ранее Трамп заявил, что за убийство американских граждан мигрантов должны приговаривать к смертной казни.