Жителя Уфы пытаются привлечь к ответственности за избиение подростка банкой пива

В Уфе агрессивный мужчина набросился на подростков-байкеров с банкой пива и избил одного из них. Мама пострадавшего обратилась в полицию и хочет привлечь обидчика к уголовной ответственности, сообщает «Газета.ру» .

Подросток получил мощный удар в висок, после чего у него произошел ушиб мягких тканей. Как рассказала мама пострадавшего, мужчины на иномарке сами подрезали компанию подростков, ехавших на мопеде. Молодые люди сделали замечание взрослым, что и спровоцировало конфликт.

При этом взрослые водитель и пассажир легковушки были пьяны. По словам женщины, она уже написала заявление в полицию и ждет, когда до дела доберется СК. Более того, мать мальчика подаст в суд и будет добиваться компенсации. Единственное, что вызывает опасение, это возможная месть со стороны агрессора.

«Сейчас все равно есть уже опасения. Я же не знаю, что у него в голове. Может, он сейчас решит как-то мстить после того, что мы подали заявление на него. Поэтому, конечно, у меня есть опасения. Я и сама лишний раз теперь сына никуда не отпущу. Уголовную ответственность пусть несет. Я буду подавать заявление в суд. Я хочу с него взыскать за телесные повреждения и моральные. Это стресс для ребенка, и не только для него, тут и родители в шоке», — заключила она.

По данным Shot, один из взрослых участников конфликта кидался безалкогольным пивом. Действительно ли нападавший был пьян пока доподлинно неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Петербурге полиция задержала подозреваемого в избиении девочки на пустыре.