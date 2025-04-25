Жителя Владивостока отправили в колонию за призывы к смене власти и оправдание теракта

Житель Владивостока 1994 года рождения разместил в Сети несколько обращений с призывами к смене власти в России путем разжигания гражданской войны или осуществления военного переворота.

Также мужчина выступил в поддержку теракта, совершенного Дарьей Треповой.

Деятельность приморца привлекла внимание сотрудников органов ФСБ, сообщает РИА Новости.

Суд признал фигуранта виновным в двух преступлениях по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

Мужчину приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено в течение 4,5 года публиковать обращения в интернете.

Ранее сообщалось о том, что апелляционный суд подтвердил приговор певцу Шарлоту за реабилитацию нацизма.