Жителям Эстонии порекомендовали запастись едой из-за возможного отключения света

Эстонские власти порекомендовали жителям подготовиться к возможному отключению электроэнергии после выхода страны из энергосистемы БРЭЛЛ, призвав скопить продукты, воду, медикаменты и настольные игры, сообщила телерадиокомпания ERR, ссылаясь на представителя эстонского бюро по предупреждению рисков Кайсу Нийло.

По словам Нийло, необходимо иметь запасы воды в объеме трех литров на человека в день. Питание должно состоять из продуктов длительного хранения, которые предпочитает ваша семья, а также важно, чтобы еда могла быть съедена без длительной готовки. Он добавила, что необходимо проверить запасы медикаментов.

Она также отметила, что стоит задуматься об альтернативных источниках света и развлечений, таких как карточные игры или настольные игры. Дополнительно гражданам рекомендуется проверить наличие аккумуляторов, портативного радио и газовой плиты. «Не забудьте заправить свой автомобиль», добавила Нийло.

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