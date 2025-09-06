В школе «Флагман» в Химках прошло значимое патриотическое мероприятие, посвященное Дню победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Об этом событии рассказала администрация Химкинского городского округа.

Учащиеся, педагоги и директор школы, депутат Евгений Иноземцев, собрались для обсуждения исторической победы, которая стала продолжением подвигов, совершенных в Великой Отечественной войне. По словам Иноземцева, это событие не только укрепило уверенность в силах советского народа, но и продемонстрировало его единство.

В рамках открытого урока выступил почетный гость – Дмитрий Зварыкин, участник специальной военной операции и представитель 1-й танковой армии 2-й Таманской дивизии. Он заверил, что важно знакомить молодежь с героизмом как прошлого, так и настоящего. Депутат Надежда Смирнова отметила, что сегодня мы чтим память тех, кто пожертвовал своей жизнью ради победы, и выражаем благодарность ветеранам, чьи подвиги служат примером для будущих поколений.

Это мероприятие стало частью широкой патриотической программы «Успех V единстве поколений», реализуемой в Химках на протяжении двух лет. Активист партии «Единая Россия» Евгения Купп подчеркивала цель программы — объединение разных поколений на основе общих ценностей, таких как любовь к родине и уважение к её истории и культуре.

