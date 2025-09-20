Жителям Химок рассказали про освобождение Брянска от фашистских войск

17 сентября в школе «Наследие» Химок состоялась лекция, посвященная освобождению Брянска от немецко-фашистских захватчиков, произошедшему в 1943 году. Об этом рассказали в администрации городского округа.

Участие в мероприятии приняла Екатерина Калюжная, лидер Движения общественной поддержки. Она подчеркнула, насколько важно сохранять историческую правду и осмыслять значимость подобных событий в современном контексте.

«Сегодня, когда наши военные вновь стоят на защите границ страны, крайне важно не допустить искажения нашей общей истории. Это возможно только совместными усилиями и воспитанием молодежи в духе патриотизма», – указала она.

Присутствующим представили ключевые этапы исторического события, акцентировав внимание на мужестве солдат, которое остается актуальным в наши дни для бойцов, участвующих в специальной военной операции. Депутат Химок Татьяна Кавторева добавила, что каждый может внести свой вклад, участвуя в добровольческих акциях, например, плетением маскировочных сетей или созданием блиндажных свечей для помощи фронту.

Ранее сообщалось, что в Химках прошла встреча местного отделения Союза журналистов. Участники обсудили формирование общественного мнения с помощью средств массовой информации, влияние традиционных и новых медиа на общество, профилактическую работу по противодействию телефонному мошенничеству и другие актуальные темы.