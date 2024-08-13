Жителям Курской, Брянской и Белгородской областей разрешили реструктурировать кредиты

В письме, отправленном банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, ломбардам и бюро кредитных историй, Центробанк пояснил, что каникулы рекомендуется устроить даже для тех граждан, которые не подпадают под установленные законом требования.

Согласно инструкции ЦБ, жители указанных областей, которые были вынуждены эвакуироваться или потеряли имущество в результате текущих событий, смогут рассчитывать на кредитные каникулы длительностью до полугода.

Заявления от заемщиков будут приниматься в упрощенном порядке, кредитным организациям рекомендовано принимать любые документы, доступные обратившимся, для подтверждения их трудной жизненной ситуации.

Право на отсрочку будут иметь лица, у которых размер задолженности по ипотеке составляет не более 15 млн рублей, 1,6 млн по автокредитам, 150 тыс. рублей по кредитным картам и 450 тыс. — по иным кредитам и займам.

В период кредитных каникул заемщикам не начисляют штрафы и пени. Кроме того, кредитным организациям рекомендовали учитывать жизненную ситуацию обратившихся и снижать процентную ставку или вовсе отказываться от начисления процентов.

Ранее сообщалось, что иностранным банкам разрешат открывать филиалы в России.