Иностранным банкам разрешат открывать филиалы в России

Закон, который позволяет иностранным банкам открывать филиалы в России, подписан президентом Владимиром Путиным. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации вечером в четверг, 8 августа.

Стало известно, что, несмотря на разрешения для иностранных банков открывать филиалы в России, будет предусмотрено и ограничение на их деятельность. В целом целью такого решения является создание условий для развития системы международных расчетов.

Филиалы иностранных банков, как следует из документа, не смогут открывать вклады для граждан, счета в драгметаллах, а также выполнять работы по доверительному управлению каким-либо имуществом, в том числе и деньгами. Данный закон окончательно вступит в силу уже 1 сентября текущего года.

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