Жителям Милана пригрозили штрафами за курение в общественных местах
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Власти Милана ввели штрафы за курение в общественных местах. Также горожанам запрещено курить на улицах.
О нововведении сообщает CNN.
Запрет вступил в силу с 1 января 2025 года.
Курильщиков будут штрафовать на сумму от $41 до $249.
Курить можно только с изолированных местах, причем расстояние до других людей должно составлять минимум 10 метров.
Предполагается, что новые правила позволят улучшить качество воздуха и защитить здоровье граждан.
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