Власти Милана ввели штрафы за курение в общественных местах. Также горожанам запрещено курить на улицах.

Запрет вступил в силу с 1 января 2025 года.

Курильщиков будут штрафовать на сумму от $41 до $249.

Курить можно только с изолированных местах, причем расстояние до других людей должно составлять минимум 10 метров.

Предполагается, что новые правила позволят улучшить качество воздуха и защитить здоровье граждан.

Ранее сообщалось о том, что в Италии выступили с идеей завершить конфликт на Украине, разделив страну и создав международную миссию, в которую войдут вооруженные силы Китая и Индия.