Жителям Московской области дали советы, как избежать болезней сердца
Фото: [Пресс-служба ГБУЗ МО «Можайская ЦРБ»]
Контроль за питанием является одним из правил, которое поможет избежать проблем с сердцем. Об этом во Всемирный день сердца рассказал заведующий кардиологическим отделением Можайской больницы Зураб Карчава, передает Минздрав Подмосковья.
По его словам, важно сократить потребление быстрых углеводов, соли, мучного, сладкого и жареного. Помимо этого, эксперт советует ежедневно делать зарядку и постепенно увеличивать нагрузку.
«Откажитесь от вредных привычек. Злоупотребление алкоголем и курение увеличивают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а также оказывают общее негативное воздействие на организм, поэтому от них лучше отказаться вовсе. Высыпайтесь и учитесь справляться со стрессом», — добавил врач.
Карчава добавил, что эти простые правила снизят риск развития опасных болезней.
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