Жителям Московской области дали советы, как избежать болезней сердца

«Откажитесь от вредных привычек. Злоупотребление алкоголем и курение увеличивают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а также оказывают общее негативное воздействие на организм, поэтому от них лучше отказаться вовсе. Высыпайтесь и учитесь справляться со стрессом», — добавил врач.