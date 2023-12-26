Жителям Московской области рассказали, как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники

В новогодние праздники на маршрутах Московской области будут работать семь тысяч автобусов, почти половина из них будут курсировать на маршрутах Мострансавто, сообщили в областном Минтрансе. При этом график работы общественного транспорта в эти дни изменится.

«По расписанию буднего дня автобусы на маршрутах будут работать 30 и 31 декабря, а с 1 по 8 января — по расписанию субботы. Также отметим, что с 31 декабря на 1 января транспортные средства будут курсировать до 3 часов ночи», — говорится в сообщении.

С 30 декабря по 7 января пригородные электропоезда в регионе будут курсировать по расписанию субботы, в последний праздничный день 8 января — по расписанию воскресенья. ЦППК в эти дни планирует назначить 161 дополнительный поезд. В ведомстве призвали пассажиров уточнять точное расписание пригородных поездов заранее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.