Жителям Московской области рассказали о преимуществах зубной нити
Фото: [Пресс-служба Зарайской ЦРБ]
Регулярное использование зубной нити поможет снизить риск появления заболеваний полости рта. Об этом рассказала заведующая стоматологической поликлиникой Наталья Ермакова, передает Минздрав Подмосковья.
«Зубная нить эффективно борется с образованием кариеса в межзубных промежутках, помогает устранить плохой запах изо рта, а также своевременно удаляет зубной налет и предотвращает образование камней», — отметила эксперт.
Она советует использовать нить до чистки зубов, чтобы эффективно очистить полость рта. В ведомстве напомнили, что записаться к стоматологу при появлении зубной боли можно, в том числе, через региональный портал госуслуг.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.