Жителям Московской области рассказали о преимуществах зубной нити

«Зубная нить эффективно борется с образованием кариеса в межзубных промежутках, помогает устранить плохой запах изо рта, а также своевременно удаляет зубной налет и предотвращает образование камней», — отметила эксперт.

Она советует использовать нить до чистки зубов, чтобы эффективно очистить полость рта. В ведомстве напомнили, что записаться к стоматологу при появлении зубной боли можно, в том числе, через региональный портал госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.