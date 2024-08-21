Жителям Московской области рассказали о внелегочном туберкулезе

Внелегочный туберкулез является одной из форм заболевания, при которой может произойти поражение любых органов и тканей, включая кости, лимфатические узлы и центральную нервную систему. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что данный недуг возникает в результате распространения микобактерий туберкулеза из легких, а также при первичной инфекции.

«Внелегочный туберкулез может поражать различные органы, наиболее часто его можно встретить в органах мочеполовой системы, костях и суставах, лимфатических узлах. Как и легочный туберкулез он поддается лечению с помощью противотуберкулезных препаратов, хирургического вмешательства и патогенетической терапии», — рассказал главный врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

В ходе лечения пациенту назначают длительный курс приема антибиотиков. Он может длиться от шести до 12 месяцев. Среди распространенных симптомов — общая слабость, потеря веса и местные боли.

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