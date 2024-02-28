Жителям Москвы и Подмосковья рассказали о погоде в среду

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, осадков не будет, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Московской области составит от минус одного до плюс четырех градусов, в Москве — от одного до трех градусов тепла.

Ветер будет южного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление, уточнили метеорологи, составит семьсот пятьдесят семь миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, когда в Московский регион придет весенняя погода.