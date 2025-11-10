Жителям Нижегородской области рассчитали размер пенсии на 2026 год заранее

Более 28 тыс. нижегородцев, которые оформят пенсию в ближайшие годы, уже сейчас могут точно знать ее размер в 2026 году. Социальный фонд России по Нижегородской области провел масштабную заблаговременную работу, рассчитав выплаты для 41 тыс. жителей региона предпенсионного возраста. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Специалисты фонда подчеркивают, что ключевым фактором формирования пенсии остается трудовой стаж. При его расчете учитываются не только периоды официальной работы, но и социально значимые этапы — служба в армии, уход за детьми до полутора лет, престарелыми родственниками старше 80 лет или инвалидами. Если в системе отсутствуют данные о стаже до 2002 года, фонд самостоятельно связывается с гражданами для получения подтверждающих документов.

Не менее важную роль играет анализ заработной платы. Сотрудники фонда изучают весь период трудовой деятельности будущего пенсионера и при необходимости делают запросы в архивы организаций. Это позволяет найти сведения о более высоком заработке за любые пять лет подряд до 2002 года, что существенно увеличивает размер будущих выплат.

Эксперты рекомендуют нижегородцам заранее проверять данные лицевого счета через личный кабинет на сайте СФР или портале Госуслуг. Право на страховую пенсию в 2026 году будут иметь мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения при наличии необходимого стажа и пенсионных коэффициентов. Заблаговременная работа фонда позволяет будущим пенсионерам точно планировать свой бюджет и при необходимости скорректировать пенсионные права.

Ранее сообщалось, что социальные пенсии в России превысили 15,5 тыс. рублей.