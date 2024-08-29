Жителям Подмосковья дали советы, которые помогут избежать ДТП осенью

Осенью водителям следует быть более внимательными при движении во дворах, на парковках и вблизи образовательных учреждений, чтобы не допустить ДТП. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Вблизи образовательных учреждений скорость следует снижать до 20 километров в час в черте населенных пунктов и до 30 километров в час — вне населенных пунктов. При передвижении важно использовать детские удерживающие устройства и ремни безопасности. Пешеходам советуют переходить проезжую часть по правилам и носить световозвращающие элементы, чтобы быть заметными. В случае возникновение аварии нужно сообщить о случившемся по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.