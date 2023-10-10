Жителям Подмосковья дали советы, которые помогут укрепить ментальное здоровье

Жизнь современного человека часто сопровождается стрессом и информационным перенасыщением. О том, как сохранитель ментальное здоровье в таких условиях, рассказал заведующий отделением по оказанию психиатрической помощи Электростальской больницы Александр Линденбаум, передает областной Минздрав.

«Ваше психическое здоровье влияет на каждый элемент жизни, от работы до отношений с людьми! От него зависит ваш сон, настроение и мотивация. Постоянный стресс способен вызывать и физические заболевания! Люди часто не замечают проблем с психическим здоровьем и не предпринимают никаких мер», — отметил врач.

Чтобы укрепить психическое здоровье, эксперт советует соблюдать режим дня: вставать и ложиться в одно и то же время, спать не менее восьми часов в сутки и соблюдать баланс труда и отдыха. Помимо этого, важно сбалансированно питаться, учиться контролировать свои эмоции, гулять и заниматься спортом. В случае необходимости можно обратиться за помощью к специалистам.

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