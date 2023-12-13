Жителям Подмосковья напомнили, как перевозить новогоднюю елку в общественном транспорте

Жители Московской области могут бесплатно перевозить новогоднюю елку, если ее длина, ширина и высота в сумме не превышают 120 сантиметров. Об этом напомнили в областном Минтрансе.

Более крупные деревья, размер которых не будет превышать 180 сантиметров, можно перевозить только платно. Стоимость проезда будет зависеть от удаленности поездки. Если елка будет мешать посадке других пассажиров, водитель может отказать в ее провозе, предупредили граждан.

«В пригородных электропоездах пассажиры могут бесплатно перевозить с собой одно дерево, если сумма трех измерений не превышает 180 сантиметров, а вес не более 36 килограммов. Если дерево превышает указанные параметры, пассажир должен оформить билет», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.