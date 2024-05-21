Жителям Подмосковья напомнили, как себя вести в походе
Фото: [Пресс-служба Комлесхоза МО]
Жителям и гостям Подмосковья, которые собираются в поход на природу, важно помнить о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и убирать мусор после себя. Об этом гражданам напомнили в Комитете лесного хозяйства Московской области.
«Рекреационный потенциал лесов Подмосковья огромен. Опытные туристы — люди дисциплинированные, а вот новичкам информация о правилах пожарной безопасности в лесах не будет лишней. Погода установилась теплая, люди с удовольствием посещают лесные массивы, но порой забывают о простых требованиях к пребыванию в лесах», — отметили в сообщении.
Один из сотрудников комитета, старший участковый лесничий Истринского филиала ГКУ МО «Мособллес» Леонид Петров провел патрулирование, в ходе которого проконтролировал поведение туристической группы, путешествующей по территории Красногорского лесопарка. Он напомнил школьникам и сопровождающим их взрослым о том, как следует вести себя на природе.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.