Жителям Подмосковья напомнили, как себя вести в походе

«Рекреационный потенциал лесов Подмосковья огромен. Опытные туристы — люди дисциплинированные, а вот новичкам информация о правилах пожарной безопасности в лесах не будет лишней. Погода установилась теплая, люди с удовольствием посещают лесные массивы, но порой забывают о простых требованиях к пребыванию в лесах», — отметили в сообщении.