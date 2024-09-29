Жителям Подмосковья напомнили о правилах установки заборов на земельных участках

Депутаты Госдумы объяснили правила установки заборов на земельных участках. Подробнее о действующих нормативах и ограничениях в интервью изданию «Газета.Ru» рассказал Сергей Гаврилов, председатель комитета по собственности, земельным и имущественным отношениям.

Он напомнил, что при установке забора в первую очередь нужно четко знать границы своего участка.

Требования к заборам определяются региональными и местными актами, поэтому, чтобы уточнить правила, необходимо обратиться в местную администрацию. Например, в Московской области максимальная высота забора не должна превышать двух метров.

Глухие ограждения можно устанавливать только с наружной стороны земельного участка, то есть со стороны улиц и проездов.

Если необходимо сохранить архитектурный облик территории, то может потребоваться соглавание проекта забора, резюмировал собеседник издания.

Ранее сообщалось о том, что многодетным семьям Подмосковья напомнили о возможности получить выплату вместо земельного участка.