Жителям Подмосковья напомнили о возможности оплатить налоги по QR-коду

УФНС России по Московской области рекомендует использовать современные технологии при уплате налогов. В частности, жители региона могут делать это с помощью QR-кодов, которые содержатся в квитанциях, напомнили в пресс-службе ведомства.

QR-код генерирует всю информацию о реквизитах платежа. Осуществить безналичную оплату можно через банковское приложение на смартфоне, а функция распознавания QR-кода позволяет внести платеж всего за минуту, не указывая какие-либо дополнительные реквизиты и без посещения отделения банка.

Совершенный платеж можно в любое удобное время найти в истории операций в мобильном приложении, интернет-банкинге или устройствах самообслуживания, чтобы, при необходимости, распечатать чек и предъявить его налоговой службе.

В ведомстве напомнили о необходимости уплатить транспортный, имущественный и земельный налоги за этот год до 1 декабря.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с главой подмосковного управления ФНС России Екатериной Макаровой.