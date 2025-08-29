Жителям Подмосковья напомнили о возможности подать заявку на «Первый кубок нейроконтента». Это спецпроект президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Института развития интернета.

Прием заявок был продлен до 30 августа. Он доступен на этом сайте. Очный хакатон пройдет 3 сентября в Кибердоме.

В проекте могут принять участие жители в возрасте от 16 лет, обладающие навыками работы с ИИ и монтажа видео, а также опытом в медиа.

Участников ждет работа на тему «Россия будущего – это...». Команда-победитель сможет заключить контракт с АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта» на полмиллиона рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об использовании нейросетей в образовательной сфере.