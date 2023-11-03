Жителям Подмосковья напомнили правила перевозки сезонного спортинвентаря в автобусах

Жители Подмосковья могут перевозить спортивный инвентарь и средства индивидуальной мобильности (СИМ) в автобусах Мострансавто только при соблюдении установленных правил. Об этом напомнил областной Минтранс.

Так, спортинвентарь и СИМ, габариты которых не превышают 120 сантиметров, можно провозить бесплатно. К ним относятся скейтборды, моноколеса. Поездку с более крупными предметами, параметры которых не превышают 180 сантиметров, пассажиры должны оплатить дополнительно согласно тарифу на провоз ручной клади.

«Водитель может отказать пассажиру в перевозке спортивного снаряжения, если оно препятствует входу или выходу из автобуса. При провозе спортинвентарь не должен пачкать салон автобуса и одежду других пассажиров», — добавили в ведомстве.

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