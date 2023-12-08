Жителям Подмосковья напомнили правила перевозки зимнего спортинвентаря в автобусах Мострансавто

Жители Подмосковья, которые хотят перевозить зимний спортивный инвентарь в автобусах Мострансавто, должны соблюдать определенные правила. О них гражданам напомнили в областном Минтрансе.

Так, инвентарь, габариты которого не превышают 120 сантиметров, можно провозить бесплатно. Это относится, например, к конькам и ледянкам. При этом более крупные предметы, например, сноуборды, санки, габариты которых не превышают 180 сантиметров, могут провозиться платно согласно тарифу на провоз ручной клади. Стоимость проезда будет зависеть от удаленности поездки.

«Водитель может отказать пассажиру в перевозке спортивного снаряжения, если оно препятствует входу или выходу из автобуса. При провозе спортинвентарь не должен пачкать салон автобуса и одежду других пассажиров», — добавили в сообщении.

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