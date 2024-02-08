Жителям Подмосковья напомнили правила предоставления льготы по транспортному налогу

В Подмосковье от уплаты транспортного налога освобождаются многодетные семьи, в которых есть дети до двадцати трех лет, обучающиеся на очном отделении, напомнила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ирина Фаевская.

Она подчеркнула, что ранее при предоставлении данной льготы учитывались только дети до восемнадцати лет. Однако Мособлдума внесла поправки в соответствующее законодательство. Речь идет о статье 26.8 закона «О льготном налогообложении в Московской области».

Поправки вступили в силу с 1 января 2023 года. Поэтому многодетные семьи, в которых есть дети до двадцати трех лет, обучающиеся на очном отделении, с прошлого года тоже освобождаются от уплаты транспортного налога, даже если до 2023 года такая льгота не предоставлялась.

«Таким образом, льгота по уплате транспортного налога распространяется на многодетную семью с 1 января 2023 года до окончания ребенком обучения в очной форме, но не более чем до достижения им возраста 23 лет», — подчеркнула Ирина Фаевская.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки многодетных семей в Московской области.