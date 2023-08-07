Жителям Подмосковья напомнят, куда можно выбрасывать строительный мусор

На традиционном совещании губернатора Андрея Воробьева с региональным правительством и главами городских округов обсуждалось противодействие незаконным навалам крупногабаритного мусора.

Среди мер, которые принимаются в этом направлении, будет усиление информационной работы и установка специальных контейнеров. Об этом сообщила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

«Мы будем вести разъяснительную работу с жителями, какие контейнеры для какого мусора. Коллеги из министерства ЖКХ прорабатывают возможность дополнительно установить восьмикубовые контейнеры, чтобы у жителей была возможность прийти и выбросить мусор вблизи своего дома», — рассказала Светлана Аипова.

Она также добавила, что жители уже помогают фиксировать факты незаконного сброса мусора с помощью видеозаписей. В июле они сообщили о 26 таких случаях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ходе реконструкции очистных сооружений в Московской области.