Жителям Подмосковья назвали автобусные маршруты, которые следуют до грибных мест

АО «Мострансавто» подготовило список автобусных маршрутов, по которым жители и гости Подмосковья могут добраться до мест сбора грибов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, до Кучинского лесопарка в Балашихе следует маршрут № 20 «Балашиха-2 — Агрогородок», выйти нужно на остановочном пункте «НИИ Радио». До грибного места в Подольске в районе станции Львовская можно добраться на четырех автобусных маршрутах. Доехать до деревни Селиваниха в городском округе Истра — на автобусах, следующих по маршрутам № 44 «Хованское — ст. Дедовск — ст. Снегири» и № 45 «ст. Дедовск — Дедово-Талызино», Клязьминского лесопарка — № 31 «ст. Мытищи — Марфино» и № 302 «Троицкое — Москва (м. Алтуфьево)». Полный перечень маршрутов размещен здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.