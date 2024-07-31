Жителям Подмосковья назвали маршруты, на которых можно добраться до парка Сестрорецкий в Клину

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области подготовило список автобусных маршрутов, на которых можно доехать до парка Сестрорецкий в Клину, где можно погулять или устроить пикник. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Для этого им нужно выйти на остановке «Бородинский проезд», следуя по маршрутам № 11 «Автоколонна № 1792 — Слободская улица», № 13 «Майданово — Больничный комплекс — Проходная», № 32 «Вокзал — Талицы», № 32к «Вокзал — Талицы», № 18 «Вокзал — Клинская улица» или № 3 «Автоколонна № 1792 — СНТ Дружба». Помимо этого, до парка следуют маршруты № 5 «Вокзал — Больничный комплекс — Проходная», № 3 «СНТ Дружба — Автоколонна № 1792», № 18 «Клинская улица — Вокзал Клин» и № 16к «Больничный комплекс — Проходная — ОАО Торос». Отметим, что на них действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья и Москвы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.