Жителям Подмосковья объяснили, как бороться с прыщами на спине

Для устранения прыщей на спине важно установить точную причину их появления. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог Подольского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Елена Самохвалова, передает Министерство здравоохранения Московской области.

По ее словам, они могут появляться из-за стресса, неправильного ухода за кожей, повышенной потливости, гормонального дисбаланса или неправильного питания.

«Терапия, в свою очередь, может включать коррекцию питания, соблюдение правил гигиены, применение наружных средств (кремов, гелей, мазей с противовоспалительными и антибактериальными компонентами), антибиотиков, гормональных препаратов, лазерную терапию, химические пилинги и другие методы», — уточнила врач.

Она советует обратиться к дерматовенерологу, который определит точную причину недуга и подберет наиболее эффективное лечение.Напомним, что записаться к врачу можно через региональный портал «Здоровье».

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