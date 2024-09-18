Жителям Подмосковья объяснили, можно ли заменить паспорт дистанционно

Как правило, в таком случае в течение 90 дней нужно обратиться в МВД или территориальный орган ведомства лично или через портал госуслуг, однако бывают случаи, когда человек не может сделать этого по причине болезни. Как быть в таких ситуациях, рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.

«Для приема документов от заявителей, не имеющих возможности по состоянию здоровья, что подтверждается медицинским заключением, обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России, по их просьбе либо просьбе родственников, оформленной в их письменном заявлении, осуществляется выход (выезд) сотрудника, ответственного за прием и регистрацию документов, по месту жительства либо месту пребывания, либо фактического проживания гражданина без взимания платы с заявителя», — объяснила Ирина Фаевская.

Если у заявителя нет возможности самостоятельно заполнить заявление о замене паспорта, то его заполняет сотрудник, ответственный за прием документов, или же должностное лицо организации соцобслуживания.