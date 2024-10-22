Жителям Подмосковья объяснили, почему вороны разбивают авто камнями

Вороны могут разбивать машины в Подмосковье с помощью камней из мести. Об этом в беседе с Общественной службой новостей рассказала Директор реабилитационного центра «Ромашки» Любовь Николаева.

По ее словам, месть может быть вызвана уничтожением гнезд, если это происходило вблизи от места происшествия.

«Вороны — отличные провокаторы, если кто-то их обидел, они найдут способ отомстить, договорившись со стаей. Это семейные птицы. Поэтому их поведение не связано с сезонной депрессией. Такого у птиц не бывает», — пояснила эксперт.

18 октября сообщалось, что птицы в подмосковных Люберцах разнесли десятки автомобилей местных жителей с помощью камней. Инцидент произошел в ЖК Pilot 918 на улице Калараша.