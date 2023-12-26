Жителям Подмосковья перечислили места предновогодних пробок

В последнюю неделю перед Новым годом в Московском регионе растет количество транспорта на дорогах, что увеличивает время проезда по привычным маршрутам. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

В ведомстве уточнили, что вечерний час пик в регионе сместился на более раннее время, примерно на 16:00.

«Движение затруднено на основных магистралях Подмосковья, съездах с МКАД, центральных улицах городов, а также на дорогах рядом с крупными торговыми центрами, кафе и ресторанами», — говорится в сообщении.

Водителей региона также призвали не забывать о правилах дорожного движения в преддверии новогодней суматохи. В частности, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и отказаться от вождения в нетрезвом виде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.