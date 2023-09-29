Жителям Подмосковья пообещали июльскую погоду в пятницу

В пятницу, 29 сентября, в столичном регионе может быть побит температурный рекорд 1900 года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Слова метеоролога приводит ТАСС .

Сегодня воздух в регионе прогреется до показателей климатической нормы июля. В Подмосковье температура составит от двадцати до двадцати пяти градусов тепла, в Москве — от двадцати двух до двадцати четырех градусов. Осадков не ожидается. Ветер прогнозируется юго-западного направления со скоростью от двух до семи метров в секунду.

Последним днем бабьего лета, уточнил Тишковец, станет суббота. Завтра в Московском регионе погода будет теплой и сухой.

«Мы находимся во власти антициклона, который подарит нам еще один погожий день бабьего лета. <…> Это климатическая норма июля, такая температура должна быть в разгар лета, — отметил синоптик.

Ранее в Гидрометцентре России предупредили о резких температурных колебаниях предстоящей зимой.