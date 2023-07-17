Жителям Подмосковья пообещали жаркую погоду в понедельник

Согласно данным, опубликованным на сайте Гидрометцентра России, воздух в Московской области прогреется до 28 градусов тепла, в Москве — до 27 градусов. Ветер будет северо-западного и западного направлений с порывами до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит 747 миллиметров ртутного столба.

Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на портал «Метеовести», неделя в Подмосковье может начаться с 29-градусной жары. Тепло также сохранится и в первой половине дня во вторник, 18 июля. Затем регион окажется на пути холодного атмосферного фронта. Погода будет дождливой.

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