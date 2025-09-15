Жителям Подмосковья порекомендовали не посещать леса из-за высокой пожароопасности

В Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за высокого риска возникновения пожаров. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России. Предупреждение будет действовать до пятницы, 19 сентября, до 02:00 мск часов.

В отдельных районах Подмосковья ожидается четвертый класс пожароопасности, в связи с чем жителям и гостям региона рекомендует воздержаться от посещения лесов в ближайшее время.

Накануне ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец оценил изменения погодных условий. По его словам, минувшие выходные стали последними по-настоящему теплыми днями в этом сезоне.

«Желтый» уровень погодной опасности свидетельствует о сухой, жаркой и ветреной погоде, установившейся в регионе. Также при нем быстро падает влажность травы и верхнего слоя почвы.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о погоде в Москве и Подмосковье с 16 по 19 сентября.