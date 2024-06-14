Жителям Подмосковья представили список маршрутов транспорта, следующего до грибных мест

В Подмосковье начался грибной сезон. В связи с этим Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области подготовило список маршрутов, которые следуют до мест сбора грибов.

Так, наибольшее число грибов зафиксировано у железнодорожных станций Сушинская, Петелино, Портновская, Тучково и Дорохово Белорусского направления. Там грибники могут найти подосиновики, подберезовики и белые грибы. До некоторых из этих станций можно доехать и на восьми автобусных маршрутах. Кроме того, собрать грибы можно на Волоколамском направлении. До остановки «Станция МЦД Опалиха» едут пять маршрутов: № 833 «Станция МЦД Павшино — Станция МЦД Опалиха — Станция МЦД Павшино», № 833к «Станция МЦД Павшино — ЖК Опалиха О2», № 833к (Кирова) «ЖК Опалиха О2 — улица Кирова», № 120к «Станция МЦД Опалиха — Метро Тушинская», № 38к «Станция МЦД Опалиха — Благовещенская улица». Ознакомиться с полным списком маршрутов можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.