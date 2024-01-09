Жителям Подмосковья рассказали, чем грозит чрезмерное употребление соли

Чрезмерное потребление соли может грозить повышением артериального давления, увеличением риска развития инфаркта и инсульта и отеками. Об этом рассказала эндокринолог Люберецкой больницы Наталья Новикова, передает областной Минздрав.

Помимо этого, по ее словам, соль также может повысить риск возникновения язвы желудка и онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

«Вообще норма потребления соли для взрослого человека — пять грамм в день, что составляет около одной чайной ложки. Именно такое количество нужно организму для поддержания водно-минерального баланса, проведения нервных импульсов и работы мышц», — уточнила эксперт.

Новикова рекомендует сократить потребление соли, а также внимательнее относиться к приправам, потому что некоторые из них уже содержат данную добавку.

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