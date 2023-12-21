Жителям Подмосковья рассказали, где можно приобрести новогоднюю ель

Жителям Подмосковья, которые решат самостоятельно срубить ель к Новому году, может грозить уголовная ответственность. Об этом рассказал старший участковый лесничий Электрогорского участкового лесничества Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Василий Никитин, передает областной Комлесхоз.

Он отметил, что альтернативным вариантом может стать искусственная ель. Кроме того, приобрести новогоднее дерево можно в питомниках Московской области или на елочных базарах.

«Уважаемые гости и жители городского округа Электрогорск, не рубите ели в лесу, не наносите серьезный вред лесному фонду», — обратился к гражданам Никитин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.