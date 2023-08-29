Жителям Подмосковья рассказали, из чего возводят дома и школы в регионе

Сотрудники подведомственной Главгосстройнадзору Подмосковья лаборатории — ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» в этом году более 250 раз проверили фактический класс бетона, который используют при строительстве объектов в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В сообщении уточнили, что для возведения жилых домов, детских садов и школ используется бетон класса В25. Его также применяют для заливки дорожных площадок на летной полосе аэродромов. В частности, сотрудники лаборатории провели 140 исследований бетона, который применялся при строительстве жилых зданий, 31 исследование — при возведении школ и 27 — детских садов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с учителями и родителями сроки сдачи новых школ в Дмитрове.