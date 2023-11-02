Жителям Подмосковья рассказали, как будет работать общественный транспорт в предстоящие праздники
Фото: [Пресс-служба Минтранса МО]
В предстоящие ноябрьские праздники расписание общественного транспорта изменится, сообщили в Минтрансе Московской области.
В субботу и воскресенье автобусы региональных перевозчиков будут следовать по штатному расписанию выходного дня, в понедельник — по графику субботы. В общей сложности в праздничные дни на маршрут выйдут семь тысяч автобусов, более трех тысяч из них — на маршрутах Мострансавто. Пригородные поезда в первые два выходных дня будут курсировать по расписанию субботы, в понедельник — по расписанию воскресенья. Для пассажиров, которые планируют поездки в праздничные дни, ЦППК и МЖД назначили дополнительные поезда.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.