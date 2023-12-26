Жителям Подмосковья рассказали, как будут работать медорганизации в новогодние праздники

Так, амбулаторно-поликлинические отделения и женские консультации, будут работать все дни, кроме 31 декабря и 1,7 и 8 января, с 09:00 до 14:00.

«Впереди большие праздники, но медицинская помощь может потребоваться в любой день. Поэтому кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00», — добавила Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова.

По ее словам, скорая помощь и стационары будут работать в круглосуточном режиме, отделения неотложной медпомощи поликлиник — ежедневно с 08:00 до 23:00. Посетить стоматологические поликлиники можно будет во все дни, кроме 31 декабря, 1, 7, 8 января, с 09:00 до 15:00. Отметим, что записаться на прием к врачу можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.