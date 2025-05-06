Жителям Подмосковья рассказали, как действовать при несчастном случае

Государственная инспекция труда в Московской области подготовила краткий алгоритм действий при несчастном случае, который поможет жителям Подмосковья эффективнее справиться с ним. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Перед оказанием помощи другим людям специалисты советуют уйти в безопасную зону, после чего — позвонить в экстренные службы и постараться оказать первую доврачебную помощь пострадавшим. Жителям советуют постараться предотвратить дальнейшее развитие опасной ситуации (например, отключить электричество или устранить источник пожара).

Вторым шагом станет определение необходимости расследования. Эксперты должны будут установить характер инцидента, определить категорию несчастного случая и круг лиц, которые будут отвечать за расследование.

После формирования комиссии по расследованию жителям нужно получить медицинскую справку о повреждениях здоровья. Специалисты должны будут провести осмотр места происшествия, опросы свидетелей и сбор документации, а также составить акт о несчастном случае установленной формы. По итогам расследования должна пройти разработка плана корректирующих мероприятий для устранения выявленных нарушений, а также внедрение профилактических мер для предотвращения повторения подобных случаев.

«Этот алгоритм поможет обеспечить соблюдение всех требований законодательства и минимизацию последствий несчастного случая», — отметили в инспекции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.