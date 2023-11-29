Жителям Подмосковья рассказали, как долго можно применять капли от насморка

Капли и спреи от насморка можно безопасно применять на протяжении не более пяти дней, рассказала врач-оториноларинголог НИКИ детства, к. м. н. Анна Пожарская.

«Сосудосуживающее средство не лечит причину заложенности носа, а входит в комплекс симптоматической терапии. Самостоятельно использовать его можно в течение 3-5 дней, если вы не видите эффекта от использования, то необходима консультация врача оториноларинголога», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, такие средства могут представлять опасность для детей. В частности, у них может произойти токсический угнетающий эффект на центральную нервную систему, снизиться артериальное давление, появиться слабость. Применять такие препараты можно только по инструкции или в тех дозировках, которые прописал врач. Пожарская также отметила, что для детей не стоит использовать капли на основе нафазолина, потому что он является одной из главных причин отравления сосудосуживающими средствами.

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