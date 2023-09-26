Жителям Подмосковья рассказали, как минимизировать детский травматизм осенью

Осенью повышается число случаев, когда дети получают травмы. О том, как минимизировать детский осенний травматизм, рассказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Подмосковья, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

«Всем известно, что травматизм имеет сезонность. Осенью возрастает риск попадания детей в ДТП, падения на скользкой листве. Мокрые детские площадки и уличный спортивный инвентарь также могут привести к травматизму», — отметил врач.

Он посоветовал родителям быть особенно внимательными с детьми на дорогах, потому что видимость на проезжей части осенью может ухудшаться. Кроме того, Григорьев рекомендует выбирать детскую обувь с рифленой и нескользящей подошвой, а также отказаться от катания на роликах, самокатах, мопедах в мокрую погоду.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области застраховали всех работников скорой помощи.